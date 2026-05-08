De Pascale in visita all’ospedale Santa Maria di Borgotaro

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha visitato l’ospedale di Borgotaro nel parmense. L’occasione è stata quella di partecipare a un convegno sulla sanità territoriale tenutosi a Compiano, prima di inaugurare la Casa della Comunità di Collecchio. Durante la visita, ha incontrato i professionisti che lavorano nel presidio e ha avuto modo di confrontarsi con loro. La visita si è inserita nel programma di impegni legati al settore sanitario regionale.

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La visita nel parmense di Michele de Pascaleha fatto tappa anche all’ospedale di Borgotaro. Al termine del convegno sulla sanità territoriale di Compiano e prima dell’inaugurazione della Casa della Comunità di Collecchio, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha incontrato i professionisti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Faenza, il presidente de Pascale in visita al centro “La Lampada di Aladino”Visita istituzionale alla struttura socio-sanitaria “La Lampada di Aladino” di Faenza da parte del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele... Il presidente della Regione de Pascale in visita alla Centrale del LatteVisita istituzionale ieri presso lo stabilimento produttivo di Martorano della Centrale del Latte di Cesena, dove il presidente della Regione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ospedale di Borgotaro. 8 maggio visita del presidente della Regione Emilia-Romagna de Pascale; Sanità Emilia-Romagna: De Pascale lega la tenuta del sistema a fondi al 7,5% del PIL e riforma delle professioni; Turismo, Rimini entra nella top 30: italiani scelgono ancora il Bel Paese per il ponte del Primo Maggio; Chirurgia e digiuno: così la Campania lotta contro l’obesità. Ospedale Civile Santa Maria Di Terni - Reparto Pediatria - facebook.com facebook