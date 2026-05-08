Il giornalista Paolo De Paola ha commentato la recente contestazione riguardante Furlani, sottolineando come la ricerca di prevalere nei giudizi possa generare tensioni tra le parti coinvolte. Ha evidenziato che questa mentalità potrebbe contribuire ad aumentare i contrasti, senza entrare nel merito delle posizioni specifiche. La questione riguarda aspetti legali e di procedura, senza che siano stati fatti riferimenti a nomi o dettagli sensibili.

In casa Milan continua ad essere presente una sorta di malcontento legato alla proprietà e, soprattuto, all'amministratore delegato Giorgio Furlani. Come ben sappiamo, neanche un giorno fa, alcuni tifosi rossoneri hanno fatto partire una petizione richiedendo le dimissioni dell'AD raggiungendo, inoltre, più di 30 mila firme. Aa parlare di questo delicato tema ci ha pensato anche il giornalista Paolo De Paola. Intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ha analizzato attentamente la situazione del Milan, soffermandosi in particolare sul clima circostante, facendo riferimento anche alle parole rilasciate pochi giorni fa da Confalonieri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Paola: “Furlani? La smania di prevalere nei giudizi sugli altri crea attriti”

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