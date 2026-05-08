De Luca in diretta social | La politica lontana dalle persone in carne ed ossa
Durante un collegamento video trasmesso sui social, il candidato sindaco di Salerno ha parlato della campagna elettorale, toccando vari argomenti come sicurezza, quartieri, giovani e illuminazione pubblica. Ha anche discusso della situazione internazionale, senza approfondire aspetti politici o motivazioni specifiche. L’intervento ha avuto un tono diretto e naturale, coinvolgendo il pubblico con riflessioni su questioni di interesse locale e globale.
Vincenzo De Luca, candidato sindaco di Salerno, ha affidato al suo consueto appuntamento video social del venerdì un lungo intervento che ha toccato i temi della campagna elettorale — sicurezza, quartieri, giovani, pubblica illuminazione — senza rinunciare a un affondo sul quadro internazionale.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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