Il club di Serie A sta lavorando per sostituire il direttore sportivo, con la Roma interessata a ingaggiare Giovanni Manna per la prossima stagione. Tuttavia, il presidente del club di proprietà di una società di calcio ha dichiarato di voler mantenere il suo attuale dirigente, considerando un possibile aumento dello stipendio. La trattativa tra le parti sembra essere ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali definitive.

La Roma vorrebbe sostituire Massara con Giovanni Manna nella prossima stagione, ma De Laurentiis pare non voglia cedere il suo direttore sportivo. Soprattutto a una diretta concorrente, ma non solo. I giallorossi avevano inoltre proposto un contratto triennale al ds e uno stipendio decisamente più alto rispetto a quello di Napoli; le cifre proposte dalla Roma sono ancora ignote. Il presidente del Napoli è molto legato al direttore sportivo ex Juventus. Anche a Castle Volturno il ds è considerato un intoccabile. Adl si fida di lui, gli piace come lavora ed è convinto che possa crescere come è successo già con Giuntoli che arrivò a Napoli da perfetto sconosciuto e dopo la storica promozione in Serie A del Carpi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis vuole tenersi stretto Manna, Tmw: “Sta pensando a un aumento dello stipendio”

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