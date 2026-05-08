De Laurentiis e il Napoli | un’opera incompiuta

Da gbt-magazine.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del club si trova a dover gestire una realtà in cui i successi sportivi si contrappongono a problemi organizzativi e di comunicazione con i tifosi. La squadra ha conquistato risultati importanti, ma le questioni interne e le difficoltà nell’armonizzare gli aspetti amministrativi restano irrisolte. La situazione riflette una gestione complessa, tra traguardi raggiunti e criticità che ancora si manifestano fuori dal campo.

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De Laurentiis vive nel paradosso di un club moderno solo a metà: vincente in campo, fragile nelle strutture e nel rapporto con la piazza.. (di Marco Ciriello) Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto la sua natura: prima produttore, poi presidente. Ha investito, ha ricostruito, ha riportato il Napoli in Champions e ha firmato uno scudetto che mancava da trentatré anni. Eppure, nel cuore del suo regno, resta un vuoto che nessun trofeo riesce a colmare: le strutture. Campi di allenamento vecchi, progetti annunciati e mai completati, promesse che evaporano. Il paradosso è evidente: un club gestito come un set cinematografico, con una regia forte e riconoscibile, ma con quinte che cadono al primo soffio di vento.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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DE LAURENTIIS se ne va così dopo Napoli-Juve 2-1

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