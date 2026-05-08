Mercoledì sera a Roma si sono assegnati gli otto David di Donatello conquistati dal film ‘Le città di pianura’. Tra le premiazioni, quella per la miglior canzone originale è andata a ‘Ti’, brano scritto e interpretato da Krano, nome d’arte di Marco Spigariol. Un riconoscimento che si aggiunge alle vittorie ottenute da altri protagonisti del cinema italiano, con un collegamento anche con Bologna.

È anche bolognese la vittoria di uno degli otto David di Donatello conquistati mercoledì sera a Roma dal film ‘ Le città di pianura ’, quello come miglior canzone originale assegnato a ‘Ti’, il brano scritto e cantato da Krano, nome d’arte di Marco Spigariol. La colonna sonora della pellicola, infatti, è stata pubblicata dalla Maple Death Records di Jonathan Clancy, che da oltre 10 anni è parte integrante della scena musicale cittadina. Clancy, come ha scoperto Krano? "La nostra è una piccola etichetta, avevamo appena iniziato ad ascoltare le tante proposte musicali che ci arrivavano per scegliere quelli che sarebbero diventati i nostri primi dischi e ricevetti da un amico un file digitale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Angelis e Clancy: da Bologna ai David

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