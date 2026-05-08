La Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha dichiarato illegale la tariffa del 10% sui beni importati, imposta nel febbraio scorso. La decisione riguarda i dazi globali adottati durante l’amministrazione precedente e si basa sulla mancanza di una giustificazione legale valida. La sentenza rappresenta un nuovo intervento giudiziario che mette in discussione la legittimità di alcune misure commerciali adottate in passato.

Nuovo duro colpo giudiziario alla strategia commerciale di Donald Trump. La Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi globali del 10% imposti nel febbraio scorso sono illegali, perché non supportati dalla base giuridica invocata dall’amministrazione. La decisione, presa con un voto di 2 a 1, si inserisce in una sequenza di sconfitte legali che stanno ridefinendo i limiti del potere esecutivo americano in materia di commercio internazionale. La sentenza arriva dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva già bocciato precedenti misure tariffarie, spingendo Trump a ricorrere a un’altra legge per reintrodurre un’imposta generalizzata sulle importazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dazi globali bocciati: la Corte Usa dichiara illegale la tariffa al 10% di Donald Trump

Notizie correlate

Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: Ma lui insiste: «Ora tariffa extra del 10%» ?Furia Donald: «Giudici asserviti e sciocchi»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump.

Dazi, Corte Usa boccia le tariffe globali di Trump al 10%. “Sono illegali”Roma, 8 maggio 2026 - La Corte di Commercio Internazionale ha dichiarato illegali i dazi globali del 10% imposti da Donald Trump, infliggendo un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Dazi, schiaffo a Trump: i giudici fermano le nuove tariffe del 10%; Dazi globali bocciati: la Corte Usa dichiara illegale la tariffa al 10% di Donald Trump; Trump bocciato dai giudici: la Corte americana dichiara illegali i dazi globali del 10%; Bocciati anche i dazi globali al 10% di Trump.

Dazi globali bocciati: la Corte Usa dichiara illegale la tariffa al 10% di Donald TrumpI giudici federali limitano i poteri dell’ex presidente sul commercio internazionale: la misura non è giustificata dal Trade Act del 1974 e riapre lo scontro tra Casa Bianca, Congresso e tribunali ... ilgiornale.it

Dazi, schiaffo a Trump: i giudici fermano le nuove tariffe del 10%La corte federale del commercio: sono illegali anche le nuove tariffe che avevano sostituito i dazi reciproci già invalidati dalla Corte Suprema ... ilsole24ore.com

La Corte Usa boccia i dazi al 10% imposti da Trump x.com

Le sanzioni USA contro Francesca Albanese e la Corte penale internazionale non sono solo un abuso politico: sono il promemoria di una dipendenza pericolosa. Finché l’Unione Europea resterà esposta a ricatti finanziari e sanzioni extraterritoriali, non potrà facebook