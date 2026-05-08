Dazi di Trump bocciati dalla Corte Usa cosa cambia per l’Italia adesso

La Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimi i dazi imposti durante l’amministrazione precedente. La decisione riguarda le misure adottate nei confronti di alcuni prodotti importati, che erano state introdotte con l’obiettivo di tutelare specifici settori industriali. La sentenza potrebbe avere ripercussioni sui rapporti commerciali tra gli Stati Uniti e altri paesi, inclusa l’Italia, coinvolta in alcune questioni di scambio commerciale.

La Corte del Commercio Internazionale ha emesso una sentenza che bolla come illegittimi i dazi “reciproci” che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva imposto con un ordine esecutivo in sostituzione di quelli che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva definito illegali lo scorso febbraio. La decisione è arrivata dopo il ricorso di un gruppo di 24 importatori. Anche se si tratta soprattutto di una decisione tecnica, che riguarda specifiche leggi, la Corte ha ribadito anche un principio di legge basilare negli Stati moderni: solo il Parlamento, quindi negli Usa il Congresso, può imporre nuove tasse. Trump dovrà ora trovare 166 miliardi di dollari per rimborsare i dazi imposti nei mesi scorsi, senza poter contare sugli introiti derivati da nuove tariffe.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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