Le discussioni tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi per le auto continuano senza un accordo definitivo. Dopo un primo impegno a trovare una soluzione entro il 19 maggio, il presidente americano ha annunciato un nuovo rinvio, fissando al 4 luglio il termine per la ratifica dell’accordo firmato in Scozia l’anno scorso. Se l’Europa non agirà entro quella data, le tariffe saranno aumentate al 25 per cento.

I tempi della diplomazia non sono sincronizzati con l'orologio di Donald Trump. Dopo un altro giro di trattative interne europee a Bruxelles il 7 maggio, terminate nelle prime ore di venerdì 8, il "trilogo" non è approdato a nulla di concreto. I rappresentanti dei governi, della Commissione e del Parlamento non hanno raggiunto un accordo sulla ratifica del trattato stipulato il 27 luglio 2025 in Scozia fra Commissione Ue e Stati Uniti in cui si fissavano al 15% i dazi doganali su veicoli e altre merci europee scambiate tra Usa e Ue. Si prevede ed è stato promesso di arrivare al dunque il 19 maggio, quando le tre componenti istituzionali Ue s'incontreranno nuovamente, questa volta a Strasburgo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dazi auto Usa-Ue, nuovo rinvio: Trump, "Avete tempo fino al 4 luglio"

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