Un giocatore ha lasciato la squadra, rivolgendosi alla città con parole di affetto e gratitudine. Ha descritto l’esperienza come un legame stretto, menzionando che Modena è stata come una famiglia. L’addio, il primo tra quelli ufficiali, si è svolto con emozione, coinvolgendo tifosi e staff. La richiesta di saluto è stata accompagnata da un discorso che ha toccato le corde più intime di chi ha condiviso il percorso.

Per indole e per storia, l’addio più commosso. Anche il primo, in ordine di tempo. Sia durante la stagione, l’accordo con lo Zenit Kazan è arrivato già a dicembre, sia durante l’ultima partita, fatto scendere in panchina da Alberto Giuliani a metà quarto set per fargli tributare l’applauso del PalaPanini. Vlad Davyskiba saluta Modena con un risultato concreto, con un playoff vinto, anche se non quello dei grandi. "Non so se sia giusto o no, ma abbiamo conquistato qualcosa al mio ultimo anno qui" la dichiarazione del bielorusso con la voce rotta, come a dire che peccato aver raggiunto un traguardo ma non poterne godere coi miei amici e con Modena il prossimo anno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Davyskiba saluta Modena: "Sei stata la mia famiglia"

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