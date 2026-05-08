Il Napoli sta cercando un altro attaccante per affiancare Hojlund, che non è considerato ancora alla pari con i grandi bomber. La società ha avviato trattative per rinforzare il reparto offensivo, senza indicare ufficialmente un vice per l’attaccante danese. La volontà è di portare in rosa un giocatore che possa competere e alternarsi con Hojlund, rafforzando così la rosa in vista della prossima stagione.

Ufficialmente il Napoli è alla ricerca di un vice Hojlund. Noi la metteremmo giù diversamente, il Napoli – auspichiamo — è alla ricerca di un altro centravanti, di un altro attaccante che possa entrare in concorrenza col danese che è bravo sì ma non è Benzema né Lewandowski. Rasmus può essere messo in discussione ed essere messo in concorrenza con altri attaccanti che ovviamente devono essere minimamente competitivi. Non certo il Lucca di quest’anno: una delusione enorme e anche un problema per la sua carriera che però potrebbe ripartire a Firenze. Poco considerato dai media. Oggi la Gazzetta scrive della possibilità che il Napoli possa acquistare dall’Udinese il 28enne in estate dovrà Keinan Davis, 28 anni, che quest’anno in Serie A ha segnato 10 reti in 27 presenze e 1902 minuti giocati.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Davis sarebbe un bel colpo per il Napoli, meno per Hojlund

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