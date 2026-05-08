Davis-Napoli idea dall’Udinese | è il Lukaku 2.0

Il Napoli sta considerando un nuovo rinforzo per l’attacco proveniente dall’Udinese. La società ha messo nel mirino un giocatore che ricorda il profilo di Lukaku, chiamato a rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. La trattativa è in fase preliminare e si sta valutando l’eventuale accordo tra le parti. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma l’interesse si fa sempre più concreto.

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Il Napoli guarda anche all’Udinese per rinforzare l’attacco. Il club azzurro sta valutando profili capaci di dare peso, fisicità e profondità al reparto offensivo. Tra i nomi finiti sotto osservazione c’è anche Keinan Davis, centravanti inglese reduce da una stagione di crescita. Il suo profilo piace per caratteristiche molto precise. È un attaccante potente. Sa proteggere il pallone. Può giocare spalle alla porta e attaccare lo spazio con forza. Elementi che lo rendono interessante per una squadra alla ricerca di un riferimento offensivo moderno. Secondo La Gazzetta dello Sport, il paragone con Romelu Lukaku nasce proprio da questi aspetti. Il quotidiano scrive: “Keinan Davis è in tutto e per tutto un Lukaku 2.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Davis-Napoli, idea dall’Udinese: è il Lukaku 2.0 Notizie correlate Udinese, aggiornamenti dall’infermeria: Davis recupera, Atta rientra senza problemiMateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Udinese, quando torna Davis dall’infortunio? Ci sono queste due partite cerchiate in rosso. Ultimissimi aggiornamenti sull’attaccanteJuventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Napoli: tutti i nomi dall’Udinese; Calciomercato Napoli, Maradona Jr.: Ecco chi prenderei per il dopo-Lukaku; Atalanta, idea Davis per l’attacco del futuro; Il Napoli cerca un vice Hojlund: Nel mirino ci sono Pinamonti e Davis. Davis sarebbe un bel colpo per il Napoli, meno per HojlundIl Napoli ha nel mirino l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis una delle sorprese del campionato. Costa poco: 10-15 milioni ... ilnapolista.it Napoli, Manna pensa a Davis: È un Lukaku 2.0. Segna quanto HojlundGiovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, starebbe pensando seriamente a Keinan Davis dell'Udinese per rinforzare l'attacco. areanapoli.it Avanza Davis per l'attacco, Gazzetta: "Napoli vede in lui un Lukaku 2.0" x.com Keinan Davis è in pole per il ruolo di vice Hojlund L'attaccante inglese dell'Udinese sta disputando una grande stagione in Serie A, condita da 10 gol e 3 assist in 27 presenze Secondo "La Gazzetta dello Sport", è lui in cima alla lista del Napoli per la pro - facebook.com facebook