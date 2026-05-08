Davide Sisto al Monumentale | l’aldilà tra lapidi e ChatGPT

Al cimitero Monumentale, un progetto utilizza l'intelligenza artificiale per ricostruire l’identità di persone scomparse. Attraverso l’uso di ChatGPT, vengono generate descrizioni basate su dati disponibili, mentre le lapidi sono integrate con contenuti digitali. Le domande principali riguardano il ruolo dell’IA nel preservare i ricordi e come questa tecnologia possa influenzare la memoria collettiva, creando un ponte tra passato e presente.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale ricostruire l'identità di chi non c'è più?. Cosa accade alla nostra memoria quando le lapidi incontrano il digitale?. Perché i cimiteri torinesi diventano teatri per il dibattito sulla tecnologia?. Quali tracce lasceremo dopo la morte nell'era dei sistemi generativi?.? In Breve Sabato 9 maggio 2026 ore 16:00 presso la Grande Croce del Campo Primitivo.. Giuseppe Culicchia modererà il dibattito all'interno del circuito culturale Salone Off.. AFC Torino S.p.A. promuove l'iniziativa per valorizzare i luoghi della memoria cittadina.. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite l'accesso di corso Novara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Davide Sisto al Monumentale: l’aldilà tra lapidi e ChatGPT Notizie correlate Cimitero delle Capuzzelle, il viaggio delle anime nell'aldilà: riti e usanze legati al culto dei morti, dal Complesso Monumentale del Purgatorio ad Arco alla Chiesa di Santa LuciellaL'associazione De Rebus Neapolis presenta un nuovo ed esclusivo tour dedicato al culto dei morti. Ladri al cimitero. Rubati i metalli dalle lapidiNelle ultime notti ignoti hanno preso di mira il camposanto di Dairago, portando via rame e altri metalli dalle lapidi, forzando perfino un ingresso... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Presentazione al Cimitero Monumentale di Torino: Davide Sisto e il libro Vivere per sempre; EVENTI – Il Salone del Libro arriva a domicilio.