David 2026 trionfa Francesco Sossai | Un cinema senza paura contro la crisi Virzì mi ha fatto i complimenti

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Sossai, otto David per il film "Le città di pianura", si racconta su Fanpage.it: "Nessuna competizione, siamo tutti colleghi. Onorato di essere tra i grandi e di ricevere i complimenti di Virzì". Sulla crisi del cinema italiano: "Lo si vede pericoloso, ma se è politico rinsalda la società. Provare a disinnescarlo porta solo a un impoverimento".🔗 Leggi su Fanpage.it

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