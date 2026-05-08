Dati Excelsior maggio 2026 oltre 4mila assunzioni tra Avellino e Benevento

Secondo i dati Excelsior di maggio 2026, tra le province di Avellino e Benevento si prevede la creazione di oltre 4.000 posti di lavoro nel trimestre da maggio a luglio. La Camera di Commercio Irpinia Sannio ha pubblicato le previsioni occupazionali per questo periodo, indicando che le aziende delle due province stanno pianificando nuove assunzioni. La maggior parte delle opportunità riguarda diversi settori economici presenti nelle aree interessate.

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La Camera di Commercio Irpinia Sannio diffonde le previsioni occupazionali relative al trimestre maggio-luglio 2026: nelle province di Avellino e Benevento le imprese programmano 11.410 assunzioni. Rispetto allo stesso periodo del 2025 si registra un aumento di 1.280 assunzioni previste tra le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavoro, quasi 4mila assunzioni a marzo tra Irpinia e Sannio: i dati Excelsior Leggi anche: Lavoro in Irpinia, 2.100 assunzioni: i dati Excelsior Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Marche, risveglio di primavera con 12.100 opportunità di lavoro Ecco le figure più richieste; Made in Italy: fino a 900mila posti di lavoro entro il 2029, bisogna superare il gap di competenze; Made in Italy: fino a 900 mila posti lavoro entro 2029; Fisorchestra armonia, il concerto al TEM - Teatro Excelsior Mortise il 17 maggio 2026. Previsioni occupazionali aprile-giugno 2026: 42.790 ingressi programmati nelle province di Forlì-Cesena e Rimini La Camera di commercio della Romagna diffonde i dati del Bollettino Excelsior: sono 42.790 le assunzioni programmate dalle imprese di cui - facebook.com facebook Mercato del lavoro in provincia di Foggia: i dati di aprile 2026 È online il nuovo bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da @unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro. Per maggiori approfondimenti: fg.camcom.it/node/3 x.com