A Corsico si sta sviluppando un nuovo data center, portando con sé un aumento delle proteste da parte della comunità locale. La questione ha diviso gli abitanti e si inserisce nel clima di tensione legato alle prossime elezioni, con i sostenitori e gli oppositori che si confrontano su questa iniziativa. Secondo gli ambientalisti, si tratta del ventunesimo impianto di questo tipo nella zona, collocato al confine tra Sud Milano, Pavese e Lodigiano.

Nuovo data center che sorgerà a Corsico, cresce la protesta e la comunità si spacca. È il ventunesimo, secondo i dati degli ambientalisti, che sorge al confine tra Sud Milano, Pavese e il Lodigiano. L’annuncio dell’inizio dei lavori del nuovo data center AI-ready da 13,6 MW lo ha fatto Retelit. Il nuovo data center occuperà un’area totale di 18mila metri quadrati, che saranno utilizzati per la costruzione di due edifici identici. Molti sarebbero i benefici, secondo l’amministrazione comunale, a partire dalla bonifica dell’area, che ha consentito la rimozione di quasi 10mila mq di copertura in amianto. "Sull’edificio sarà installato un impianto a pannelli solari della potenza di 500 kW.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data Center a Corsico. Cresce la protesta. E la campagna elettorale diventa incandescente

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Panoramica sull’argomento

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