Daredevil | Rinascita 2 quel personaggio non moriva nel finale alternativo della serie

In molti casi, le produzioni televisive realizzano finali diversi rispetto a quello trasmesso in originale. Recentemente, è emerso che in una serie dedicata a un personaggio noto per il suo coraggio e le sue imprese, il protagonista non moriva nel finale alternativo. Questa versione differisce da quella conclusiva andata in onda, mantenendo vivo il personaggio e lasciando spazio a possibili sviluppi futuri. La differenza tra i due finali ha suscitato l'interesse dei fan.

Come succede spesso, per una serie vengono elaborati diversi finali alternativi che poi non arrivano al montaggio finale, ma in questo caso alcune foto svelano che è stato effettivamente girato Nel penultimo episodio di Daredevil: Rinascita, Daniel Blake ha deciso di proteggere BB Urich dal sindaco Wilson Fisk e ha pagato con la vita questa scelta. Buck ha premuto il grilletto contro il vicesindaco alle comunicazioni, segnando la tragica conclusione della sua storia. Lo showrunner Dario Scardapane ha rivelato che la morte di Daniel è stata concepita in realtà in post-produzione. Inizialmente era previsto che apparisse nel finale della seconda stagione, ma sia lo sceneggiatore che l'attore Michael Gandolfini hanno convenuto che uccidere Daniel fosse un modo migliore per concludere questo arco narrativo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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