Danza aerea la New Dance Academy di Montecastrilli vola sul podio di Sarzana

La New Dance Academy di Montecastrilli, diretta dal Maestro Francesco Scavelli, ha partecipato a una competizione di danza aerea a Sarzana, ottenendo un risultato di rilievo. La scuola si è distinta tra le altre partecipanti, confermando la sua presenza sul palco nazionale. La manifestazione si è svolta nella città ligure, coinvolgendo diverse scuole di danza provenienti da varie regioni italiane.

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La New Dance Academy di Montecastrilli, diretta artisticamente dal Maestro Francesco Scavelli, si conferma ancora una volta protagonista assoluta sulla scena nazionale della danza aerea. La scuola ternana ha partecipato con straordinari risultati alla prestigiosa competizione Aerial Air Contest.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Danza in Fiera, prestigiosi riconoscimenti per la Dance Art Academy di Sant’Agata de’ GotiSi è conclusa con numeri straordinari la 20ª edizione di Danza in Fiera, il più importante evento internazionale dedicato alla danza, che ha animato... Any Dance conquista Roma: "Jungle" sul podio più altoUn fine settimana ricco di emozioni e successi per la scuola di danza Any Dance, che ha portato sul palco dell’European Dance Academy, al Teatro... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Danza aerea e pole dance: camp estivo con Airmony; Gran Galà di Primavera: danza e solidarietà al Teatro Vivaldi di Jesolo. La Dance & Aerial Academy di Lamezia conquista 5 ori alla gara regionale Csen di danza aereaLamezia Terme - La scuola lametina ha partecipato al campionato regionali di danza aerea Aerial sport e pole dance tenutosi a Cosenza il 12 aprile. Il direttore artistico Vincenzo Bonaddio ha ... lametino.it Lamezia, dieci medaglie per la Dance & Aerial Academy al Festival regionale csen di danza aereaLamezia Terme – Risultati di grande rilievo per la Dance & Aerial Academy di Lamezia Terme, che si afferma tra le eccellenze della danza aerea regionale all’ Aerial Christmas Festival 2025. La ... lametino.it