Dani Pedrosa ha deciso di non proseguire con KTM nonostante le trattative in corso. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli pubblici. Secondo alcune fonti, la possibile causa potrebbe essere legata a un abbassamento del compenso pattuito. La questione riguarda specificamente le condizioni contrattuali e le proposte economiche avanzate dalla squadra. Pedrosa, ex pilota di MotoGP, aveva collaborato con KTM in passato, ma ha scelto di interrompere il rapporto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dani Pedrosa ha espresso malcontento per la gestione del suo contratto da parte di KTM negli ultimi anni. Nonostante le voci su un possibile ritorno alla MotoGP, Pedrosa sembra aver accantonato l’idea di una rimonta. Aveva considerato l’opportunità di partecipare come wildcard in sostituzione dell’infortunato Maverick Vinales, ma alla fine ha rifiutato l’offerta. KTM ha tentato di coinvolgerlo in qualità di pilota riserva a causa dei ripetuti infortuni di Vinales, ma Pedrosa non ha mostrato interesse verso questa proposta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dani Pedrosa rifiuta KTM: il vero motivo potrebbe essere un taglio stipendiale

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