Un giovane calciatore di Terni ha fatto il suo debutto in Serie B, passando dall’Umbria al campionato di secondo livello. A 29 anni, ha avuto l’opportunità di scendere in campo durante una partita ufficiale, attirando l’attenzione per il suo percorso e la sua presenza in campo. La sua ascesa nel mondo del calcio professionistico ha suscitato curiosità riguardo alle sue modalità di preparazione e alle tappe che lo hanno condotto a questo traguardo.

? Domande chiave Come ha fatto un ventinovenne di Terni a scalare la Serie B?. Quali sono i segreti della sua preparazione atletica e mentale?. Perché il suo percorso dai dilettari è un modello per l'Umbria?. Cosa ha dimostrato nel gestire partite delicate come Carpi-Union Brescia?.? In Breve Leorsini ha collezionato 81 presenze tra giovanili, serie D e serie C.. Il ventinovenne ha diretto la finale di Coppa di Eccellenza 20202021.. L'ascesa valorizza il percorso formativo della sezione AIA di Terni.. L'ultima stagione conta 20 presenze tra Primavera 1 e serie C.. L’arbitro ternano Leonardo Leorsini riceve la designazione per il debutto in Serie B come quarto ufficiale durante la sfida tra Virtus Entella e Carrarese prevista per questo venerdì sera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’Umbria alla Serie B: il debutto del giovane Leorsini in campo

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