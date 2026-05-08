Un laboratorio di Recanati si occupa di trasformare i tesori di Palazzo Leopardi in manufatti affidati a orafi locali, mentre nel mondo degli affari di Dubai si traffica con oro di provenienza diversa. La connessione tra le due realtà si riflette nell’attività di un crogiolo di tecniche e materiali, che attraversano differenti contesti culturali e commerciali. Sono questi i temi al centro di un percorso che unisce passato e presente del lavoro artigianale e del commercio di metalli preziosi.

? Punti chiave Come fa un laboratorio di Recanati a servire gli sceicchi di Dubai?. Chi ha affidato i tesori di Palazzo Leopardi agli orafi locali?. Come si uniscono la tecnica della cera persa e il laser 3D?. Perché la nuova generazione non sta cancellando la tradizione manuale?.? In Breve Attività avviata nel 1981 con tecnica cera persa da Alessandrini, Staffolani e Casagrande.. Nuova generazione composta da Francesco Stortoni, Paolo Stortoni e Alice Staffolani usa laser e 3D.. Team di 13 dipendenti garantisce continuità tra tradizione manuale e innovazione digitale.. Collaborazione storica con la famiglia Leopardi di Recanati per il restauro di gioielli privati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’oro di Dubai ai tesori Leopardi: l’evoluzione del Crogiolo

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