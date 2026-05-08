Dall’Isia di Monza agli States Alla scoperta di Nanni Valentini

Una mostra dedicata a Nanni Valentini è in corso presso l’Everson Museum of Art a New York, celebrando il suo operato a 40 anni dalla scomparsa. Valentini, insegnante all’Isia di Monza, è conosciuto per le sue opere di scultura e ceramica. La rassegna riunisce pezzi provenienti dall’Italia e dagli Stati Uniti, portando l’attenzione sulla sua carriera e sulla sua influenza nel campo artistico.

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Da Monza a New York si celebra Nanni Valentini. All’insegnante dell’Isia (l‘Istituto superiore per le industrie artistiche fondato nel 1922 a Monza), scultore e ceramista italiano è dedicata una mostra ospitata negli spazi dell’ Everson Museum of Art, a 40 anni dalla morte. La retrospettiva ricostruisce il percorso dell’artista italiano che ha ridefinito il linguaggio della ceramica e della scultura. La location è a Syracuse, nello stato di New York. Nanni Valentini (nato a Sant’Angelo in Vado, 1932, morto a Vimercate, 1985) ha rivoluzionato il linguaggio della ceramica, sia da un punto di vista materico che concettuale. Visibile sino al 6 settembre, la mostra Interspaces ne ripercorre la storia, sotto la supervisione dello storico dell’arte Flaminio Gualdoni, e con la curatela di Garth Johnson e di Luca Bochicchio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dall’Isia di Monza agli States. Alla scoperta di Nanni Valentini Notizie correlate Cultura: Nanni (Misto), domani presentazione raccolta poesie a Palazzo ValentiniIl libro L’irregolare geometria delle tegole è una raccolta di poesie che affronta una vasta gamma di tematiche, spaziando da riflessioni più intime... Cultura: Nanni (Misto), domani a palazzo Valentini “Il meridiano della poesia”Domani, a partire dalle ore 16:30, si svolgerà presso la Sala Di Liegro di Palazzo Valentini un evento culturale intitolato “Il Meridiano della... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dall’Isia di Monza agli States. Alla scoperta di Nanni Valentini; Kerken — Indaco e Cenere: Monica Ragazzini esplora l’anima degli spazi sacri alla Wundergrafik. Dall’Isia di Monza agli States. Alla scoperta di Nanni ValentiniUna mostra ospitata negli spazi dell’Everson Museum of Art a quarant’anni dalla morte dello scultore. Fondamentale il suo ruolo di insegnante alla scuola della Villa Reale, riaperta negli anni Sessant ... ilgiorno.it