Dalle macerie di Super Mario al trionfo di Mortal Kombat | la faticosa redenzione di Hollywood

Da universalmovies.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, Hollywood ha attraversato un percorso difficile tra flop e successi nel settore dei videogiochi adattati sul grande schermo. Dalle prime pellicole ispirate a franchise come Super Mario, spesso accolte con delusione, a produzioni più recenti che hanno ottenuto risultati migliori, si è visto un’evoluzione nella qualità e nelle aspettative. Questo percorso riflette i tentativi di bilanciare aspettative di fan e standard cinematografici.

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Per anni, noi che siamo cresciuti con un controller in mano abbiamo guardato il grande schermo con un misto di speranza e terrore. Ogni volta che leggevamo “tratto dal videogioco cult“, sapevamo che c’era il rischio concreto di vedere i nostri ricordi calpestati da chi, probabilmente, un videogioco non l’aveva mai nemmeno acceso. Ma oggi, guardando i numeri del Box Office e la qualità media espressa, sembra che qualcosa si sia finalmente rotto. Hollywood ha smesso di chiederci scusa e ha iniziato a studiare. Tutto è iniziato con quel disastro psichedelico del 1993: Super Mario Bros. Fu il primo schiaffo. Vedere Bob Hoskins in una Brooklyn distopica ci fece capire subito che per i produttori eravamo solo un pubblico “facile” da accontentare con una trama generica e un titolo famoso in locandina.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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