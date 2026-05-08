dalle 19.30 oggi in Bct

Oggi, a partire dalle 19.30, sarà possibile seguire una diretta in streaming e in televisione dedicata alle vicende della squadra locale. L’evento si svolge presso la Bct e riguarda le fasi cruciali per il futuro del club. La trasmissione offrirà aggiornamenti sulle attività e sulle decisioni che coinvolgono la squadra in questo momento delicato.

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TERNI Una lunga diretta in streaming e in tv per seguire le sorti delle Fere in questa fase decisiva per le sorti del club. E’ “ Maratona Ternana “, evento che non ha precedenti nei 100 anni di storia della società e che avrà di certo un notevole riscontro mediatico. Andrà in onda stasera dalle 19.30 a mezzanotte dalla Bct di Piazza della Repubblica, con la presenza di tutte le testate giornalistiche locali, rappresentanti delle istituzioni, calciatori ed ex calciatori delle Fere. La serata, la cui idea è stata immediatamente accolta con grande favore, partecipazione e supporto, è organizzata dai giornalisti Ivano Mari, Luca Marchetti, Massimo Laureti e Lorenzo Pulcioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - dalle 19.30 oggi in Bct BEST Hearing aids in 2026 Notizie correlate Boxe, Under 19: oggi diretta dalle 13:30 su SportfaceTVL’impianto sportivo Palavinci di Montecatini Terme ospita da oggi le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico, evento... Boxe, Under 19: oggi gare dalle 13:30 su SportfaceTV, gli highlights di ieriIl programma odierno prevede l’inizio dei primi incontri a partire dalle ore 11:00.