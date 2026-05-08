Dopo la sconfitta al referendum, il panorama politico si è acceso con le reazioni della sinistra, che ha commentato la vittoria con entusiasmo. La leader del partito di maggioranza ha ammesso la sconfitta, mentre i rappresentanti dell’opposizione hanno festeggiato pubblicamente. La questione referendaria ha coinvolto vari settori e ha suscitato reazioni diverse tra gli esponenti politici, creando un clima di tensione tra le forze in campo.

Giorgia Meloni ha perso il referendum e la sinistra al gran completo canta vittoria. La battaglia, non vi è dubbio, è stata vinta, ma da Schlein a Conte fino a Landini passando per Bonelli e Fratoianni, comprensibili grida di giubilo a parte, ora dovrebbe farsi strada una consapevolezza più profonda: archiviato il traguardo referendario, la strada che porta al governo del Paese resta lunga e tutt’altro che lineare. Tra gioiose macchine da guerra e giaguari da smacchiare, il centrosinistra, la sinistra, i progressisti. insomma quella parte politica che oggi sembra identificarsi nell’espressione «campo largo», vanta una lunga tradizione di ostacoli sottovalutati, pratiche tafazziane, sconfitte e non vittorie estratte improvvisamente dal cilindro.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla vittoria al referendum al governo il passo non è breve

PERCHÉ NO, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio

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