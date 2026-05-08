Sabato 9 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Dalla strada al palco Special 2026. Lo show, che ha introdotto diverse novità in questa edizione, viene trasmesso anche in streaming. La puntata si può seguire sia in diretta televisiva che online, offrendo ai telespettatori un’opportunità di visione alternativa rispetto alla tradizionale trasmissione in tv.

Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Dove vedere Dalla strada al palco Special in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il talent, come detto, va in onda il venerdì o sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

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