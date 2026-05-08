dalla regione toscana contributi a farmacie in zone marginali e a basso fatturato

La Regione Toscana ha deciso di destinare 800.000 euro alle farmacie situate in zone marginali e con basso volume di affari. Contestualmente, sono stati stanziati altri 346.000 euro per supportare farmacie in difficoltà. La ripartizione dei fondi mira a garantire servizi essenziali in aree meno servite. La distribuzione delle risorse è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Firenze, 8 maggio 2026 - La Regione Toscana stanzia 800.000 euro per le farmacie disagiate e altri 346.000 euro a disposizione di quelle che fatturano meno di 300.000 euro l'anno. Per farmacie 'disagiate', spiega un comunicato della Regione, si intendono "quelle "che non hanno superato i 441.270 euro di volume di affari nel 2025". L'obiettivo è favorirne "la permanenza in aree marginali, montane o insulari, con una distribuzione capillare sul territorio regionale. Sono esercizi che non solo dispensano e vendono farmaci ma che effettuano anche vaccinazioni, prenotano esami attraverso il Cup, attivano tessere sanitarie e distribuiscono dispositivi, offrendo un'assistenza integrativa: condizione necessaria per accedere al contributo".🔗 Leggi su Lanazione.it

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