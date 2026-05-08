Dalla prima ecografia alla menopausa | la rete invisibile che si prende cura di 15mila cittadine

Da cesenatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rete sanitaria che accompagna le donne dalla prima ecografia fino alla menopausa si occupa di circa 15.000 cittadine. Questa struttura si è affermata come un punto di riferimento locale per servizi legati alla salute e al benessere di donne, giovani e famiglie di tutte le età. La presenza di questa rete contribuisce a garantire un supporto continuo e specializzato nel corso della vita delle pazienti.

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