Dalla prima ecografia alla menopausa | la rete invisibile che si prende cura di 15mila cittadine
Una rete sanitaria che accompagna le donne dalla prima ecografia fino alla menopausa si occupa di circa 15.000 cittadine. Questa struttura si è affermata come un punto di riferimento locale per servizi legati alla salute e al benessere di donne, giovani e famiglie di tutte le età. La presenza di questa rete contribuisce a garantire un supporto continuo e specializzato nel corso della vita delle pazienti.
Sempre più un punto di riferimento sul territorio per la salute e il benessere di donne, giovani e famiglie, di qualsiasi età. Ecco l’istantanea dei Consultori familiari dell’Ausl Romagna, presidi territoriali gratuiti e multidisciplinari per la salute, al cui interno operano in équipe ostetriche.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Panoramica sull’argomento
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