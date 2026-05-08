Dalla Generazione Z allo Studio Ovale Così Leavitt è diventata star dei social

Karoline Leavitt, nota sui social, ha condiviso un post su X in cui si vede mentre tiene in braccio la sua neonata, nata il 1° maggio. In meno di ventiquattro ore, il post ha raggiunto 15 milioni di visualizzazioni, 280 mila like e più di 25 mila commenti. La foto ha attirato l’attenzione di molti utenti, contribuendo alla sua popolarità sui social network.

In meno di ventiquattr’ore il post pubblicato da Karoline Leavitt su X, in posa mentre tiene in braccio la sua “Viviana aka Vivi” venuta alla luce lo scorso 1° maggio, ha già raccolto 15 milioni di visualizzazioni, 280 mila like e oltre 25 mila commenti. Fin qui, pur se il dato è di per sé corposo, la foto e il post per quanto perfetti inneschi dell’emotività social, non sono contenuti dirompenti, né particolarmente notiziabili se non fosse per il fatto che la Leavitt dallo scorso 20 gennaio 2025 ricopre per diretta volontà del presidente Donald Trump l’incarico di Portavoce della Casa Bianca, è la trentaseiesima Press Secretary dell’amministrazione statunitense.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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