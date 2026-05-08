Dalla cortina di ferro a quella di silicio La minaccia cinese secondo Motkin

Da formiche.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi si è riacceso il dibattito sulla presenza cinese nelle economie mondiali, con attenzione particolare alle strategie di penetrazione economica del paese. Le discussioni si concentrano su modalità diverse, che vanno dall’ingerenza silenziosa a interventi più vistosi e incisivi. La questione riguarda anche le implicazioni di questa presenza, che vengono analizzate da vari esperti e analisti senza che siano coinvolti nomi specifici.

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Più che una cortina di ferro, una cortina rossa. Rosso cinese. Da mesi, ormai, il dibattito sulla penetrazione del Dragone nell’economia reale, a volte in modo più subdolo, quasi carsico, a volte più platealmente e con una buona dose di muscoli, ha ripreso vigore. Il punto di caduta, però, è sempre lo stesso: la convinzione, piuttosto profonda, che gli investimenti cinesi nella lunga distanza, comportino più rischi che benefici. Insomma, che non ne valga la pena. In Italia, l’allerta è tornata alta, come dimostra l’imminente indagine del Copasir, svelata da questo giornale, sugli investimenti cinesi nel Paese. Anche nel resto del mondo, quello occidentale almeno, la percezione non cambia.🔗 Leggi su Formiche.net

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