Dalla chemio all’Ironman | la sfida estrema di un’ingegnere vincente

Un ingegnere ha affrontato una diagnosi oncologica che lo ha portato a intraprendere un percorso di recupero attraverso lo sport estremo. Dopo aver concluso un ciclo di chemio, si è dedicato all’Ironman, una delle competizioni più dure nel mondo del triathlon. Per affrontare le sfide fisiche, ha adottato diverse tecniche di mental coaching, che lo aiutano a mantenere la concentrazione e la determinazione durante gli allenamenti e le gare.

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? Domande chiave Come ha trasformato una diagnosi oncologica in una disciplina sportiva estrema?. Quali tecniche di mental coaching applica per gestire le sfide fisiche?. Come ha cambiato la sua carriera professionale dopo l'incontro in Brasile?. Perché la disciplina dell'Ironman è diventata la sua cura quotidiana?.? In Breve Triatleta qualificata ai mondiali di Kona dopo dieci anni di gare Ironman.. Progetto sociale in Brasile garantisce cibo a 300 famiglie nelle favelas.. Attività di mental coaching a Rimini impiega 18 collaboratori.. Percorso iniziato dopo diagnosi di tumore al seno a 38 anni.. A Rimini, la cinquantaduenne Roberta Liguori trasforma la gestione della propria salute in una disciplina quotidiana dopo aver affrontato un tumore al seno aggressivo a 38 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla chemio all’Ironman: la sfida estrema di un’ingegnere vincente Notizie correlate Dalla mezzadria al futuro: la sfida vincente di Terre d’EtruriaA Verona, durante il consueto appuntamento internazionale di Vinitaly, la cooperativa Terre d’Etruria ha segnato il traguardo dei suoi 75 anni di... Dalla chemio alla maratona: Simona Marafioti guida i corridori a RomaLa Maratona di Roma del 22 marzo 2026 accoglierà Simona Marafioti non come semplice partecipante, ma come pacer, una figura chiave per guidare i...