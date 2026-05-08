Un adolescente ha attirato l’attenzione del presidente della Repubblica attraverso una foto della Luna che ha inviato alla scuola. La sua immagine ha portato a un confronto con la figura di Galileo Galilei, con il ragazzo che ha presentato un progetto per approfondire le scoperte dell’astronomo toscano. Questa iniziativa ha coinvolto anche altre persone, portando a un dibattito pubblico sulla storia dell’astronomia e sull’importanza della curiosità scientifica.

? Domande chiave Come ha trasformato la fotografia della Luna in un impegno civile?. Cosa ha presentato il ragazzo per confrontarsi con Galileo Galilei?. Perché il sindaco di San Miniato ha convocato ufficialmente la famiglia?. Come può la passione per l'astronomia diventare un modello sociale?.? In Breve Tommaso Lavecchia è uno dei 28 ragazzi selezionati per meriti civici e sociali.. Il sindaco Simone Giglioli ha invitato il giovane a Palazzo Comunale di San Miniato.. Il quindicenne ha creato un opuscolo divulgativo per i compagni di classe.. Il padre Andrea Lavecchia ha espresso orgoglio per il percorso del figlio.. Il 7 maggio al Quirinale, il Presidente della Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Alfiere della a Tommaso Lavecchia, un quindicenne originario di San Miniato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal cielo al Quirinale: il quindicenne che conquista Mattarella

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