Dal banco subito al tornio Gli Istituti tecnici in piazza No alla controriforma

Gli studenti degli istituti tecnici si sono riuniti in piazza per esprimere la loro opposizione alla proposta di riforma dell'istruzione tecnica. La manifestazione ha coinvolto studenti, insegnanti e genitori, che hanno manifestato con cartelli e interventi pubblici. La protesta si concentra sulla volontà di mantenere e valorizzare i percorsi di formazione tecnica, opponendosi a modifiche che potrebbero alterare il loro sviluppo e la qualità dell'offerta formativa.

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