Giovedì, i tribunali statunitensi hanno nuovamente respinto le tariffe imposte dall'amministrazione di Donald Trump. La decisione si riferisce a una politica commerciale adottata durante il suo mandato, che prevedeva l'imposizione di dazi su alcuni prodotti importati. La sentenza rappresenta l'ultimo passo di un iter giudiziario che ha visto più volte le misure tariffarie bocciate o modificate. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri paesi.

La strategia tariffaria di Donald Trump subisce un nuovo duro colpo giudiziario. Giovedì, la US Court of International Trade ha infatti dichiarato illegali i dazi generalizzati del 10% introdotti dall’amministrazione attraverso il Trade Act del 1974, segnando la seconda grande sconfitta legale dell’anno per una delle politiche economiche simbolo del presidente degli Stati Uniti. Con una decisione 2-1, i giudici hanno stabilito che la Casa Bianca non disponeva delle basi giuridiche necessarie per applicare le tariffe utilizzando la Section 122 del Trade Act, norma che consente al presidente di imporre dazi fino al 15% senza l’approvazione del Congresso solo in presenza di particolari squilibri nella bilancia dei pagamenti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dai tribunali è arrivata una nuova bocciatura delle tariffe di Trump

La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump

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