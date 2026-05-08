Da Waterloo a Gettysburg | così nacquero i primi tiratori scelti moderni
Dalla battaglia di Waterloo alla battaglia di Gettysburg, si può osservare lo sviluppo delle unità di combattimento specializzate. Nella storia militare, si sono affermati i primi “tiratori scelti” moderni come formazioni di élite incaricate di colpire obiettivi specifici con precisione. Questi gruppi hanno avuto un ruolo crescente nel corso degli anni, contribuendo a cambiare le tattiche di guerra e a influenzare le strategie militari successive.
Se vi siete mai chiesti quali siano state, nella storia bellica, le prime unità regolari a inquadrare tra le proprie file dei tiratori scelti, nonché le prime ad adottare una forma di camuffamento nelle uniformi, la risposta è presto data: i reggimenti di schermagliatori britannici del 60th e del 95th Rifles britannici, distintisi nelle guerre napoleoniche come temibili avanguardie, che abbandonarono la celebre giubba rossa per vestire le Green Jackets, e gli altrettanto temuti Sharpshooters della guerra di Secessione americana, che dismisero la ben nota uniforme blu dell’Unione per adottare, come i loro predecessori britannici, giubbe verdi...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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