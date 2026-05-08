Nelle ultime ore, la premier ha svolto diversi incontri bilaterali con leader stranieri, tra cui il nuovo premier ungherese e il collega statunitense. Questi incontri si sono svolti in diversi contesti e hanno coinvolto discussioni su temi di politica internazionale e collaborazione tra i governi. La serie di incontri si inserisce in un calendario di incontri ufficiali che fanno seguito alle recenti visite e alle iniziative diplomatiche in corso.

Alla vigilia del faccia a faccia con il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Palazzo Chigi sfilano in tre: il nuovo premier ungherese Péter Magyar, il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibah, e il premier polacco Donald Tusk. Tramite ciascuno di loro Giorgia Meloni dissemina messaggi in bottiglia: la volontà di diversificare ancora le forniture di gas e petrolio per contrastare i danni della guerra in Iran e la determinazione a tenere l’Italia saldamente agganciata all’Europa, pungolandola però all’azione. È con Tusk - che condivide con Magyar il merito di aver riportato il suo Paese su una linea più filo-europea - che la premier si trattiene più a lungo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da Tusk a Rubio, raffica di bilaterali per Meloni

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Sarà una visita di cortesia dopo le tensioni. Ieri gli incontri con Tusk e Magyar Leggi l'articolo #PalazzoChigi - facebook.com facebook

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