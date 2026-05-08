Da Palermo a Gela il nuovo asse della formazione targato Confcommercio

Da Palermo a Gela, si è svolto un convegno regionale promosso da ConfFormazione e Confcommercio Sicilia, dedicato a tematiche come formazione, credito, fiscalità e sviluppo economico. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e operatori del settore, che si sono confrontati sui temi principali legati alla ripresa economica e alle strategie di crescita. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di promozione del settore commerciale e delle professioni.

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Un confronto di alto profilo per discutere di formazione, credito, fiscalità e sviluppo economico: sono questi i temi al centro del convegno regionale “Dalla crisi alla crescita”, promosso da ConfFormazione e Confcommercio Sicilia. L'appuntamento è stato elaborato a Palermo, dopo la nascita di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Si è costituita Confcommercio Formazione Palermo: il presidente è Massimo Riva di SanseverinoLe sue prime dichiarazioni: "Daremo rappresentanza agli operatori di un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio" Si è... Confcommercio Palermo, eletto il nuovo collegio dei probiviriMarco Filippo Lannino è il nuovo presidente del collegio dei probiviri di Confcommercio Palermo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Palermo, Inzaghi verso il Venezia Con Stroppa tante promozioni insieme, speriamo sia di buon auspicio; Gelbison- Gela 1-0: ai cilentani basta la rete di Cascio nella ripresa; Gomme usurate e niente cassetta di soccorso, pullman con due scolaresche bloccati prima della partenza; Pojhanpalo glaciale dal dischetto e il Palermo ribalta il Catanzaro: ora la testa ai play off. Il gup è incompatibile, salta il processo alla mafia di GelaA Caltanissetta condanne annullate, i 25 imputati che hanno scelto il rito abbreviato potrebbero tornare liberi. La giudice dell’udienza preliminare faceva parte del Riesame che ha vagliato l’inchiest ... msn.com Oggi, all’Istituto alberghiero “Pietro Piazza” di Palermo, si è svolto il terzo dei quattro seminari promossi dal Consorzio della Carota Novella https://www.freepressonline.it/2026/05/08/oro-arancione-di-sicilia-carota-novella-di-ispica-igp-protagonista-a-palermo/ - facebook.com facebook Mps, con l’uscita di Palermo - che resta in Generali e intravede la riconferma ad Acea - si apre la porta ad Alessandro Caltagirone nel cda della banca senese. x.com