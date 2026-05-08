Da Palermo a Gela il nuovo asse della formazione targato Confcommercio

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Palermo a Gela, si è svolto un convegno regionale promosso da ConfFormazione e Confcommercio Sicilia, dedicato a tematiche come formazione, credito, fiscalità e sviluppo economico. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e operatori del settore, che si sono confrontati sui temi principali legati alla ripresa economica e alle strategie di crescita. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di promozione del settore commerciale e delle professioni.

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Un confronto di alto profilo per discutere di formazione, credito, fiscalità e sviluppo economico: sono questi i temi al centro del convegno regionale “Dalla crisi alla crescita”, promosso da ConfFormazione e Confcommercio Sicilia. L'appuntamento è stato elaborato a Palermo, dopo la nascita di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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