Da martedì al via i lavori di rinnovo della rete idrica a Vignola

A partire da martedì 12 maggio, i lavori di rinnovo della rete idrica prenderanno il via a Vignola, interessando le vie Indipendenza e Montegrappa. L’intervento sarà condotto da HERAcquaModena e prevede lavori di sostituzione e miglioramento delle infrastrutture idriche presenti nella zona. La presenza di cantieri potrebbe comportare modifiche temporanee alla viabilità locale.

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Martedì 12 maggio HERAcquaModena inizierà un importante intervento di rinnovo della rete idrica a Vignola, nelle vie Indipendenza e Montegrappa. Sarà infatti posata una nuova condotta lunga oltre 250 metri e saranno rinnovati i relativi allacciamenti.I lavori, per un investimento di circa 100.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Castelvetro, da lunedì al via lavori di potenziamento e rinnovo della rete idrica Formigine: da lunedì lavori di rinnovo della rete idrica a ColombaroIl cantiere, per la posa di una nuova condotta, interesserà le vie Caduti in Guerra, Maestri del Lavoro, Taglio, Montagnani, Grizzaga e Secchia Per... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dal 1° giugno tornano a Vignola le attività di ginnastica funzionale e pilates al Parco Europa; Borgosesia piange Mauro Barberis Vignola: aveva solo 65 anni.