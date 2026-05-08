Da Gorizia a Pordenone il viaggio della cultura arriva al traguardo

La Ciclovia Pedemontana FVG3, che collega Gorizia a Pordenone, termina a Sacile. La tratta è tradizionalmente considerata il punto di partenza per raggiungere Gorizia e Nova Gorica. Il percorso si estende attraverso diverse località, con Sacile che rappresenta il capolinea o l'inizio di questa direttrice ciclabile.

È a Sacile che termina – o forse inizia, visto che tradizionalmente si parte da qui per raggiungere Gorizia e Nova Gorica – la Ciclovia Pedemontana FVG3. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Dal “giardino della Serenissima”, infatti, si può imboccare l’Anello di Sacile e Pordenone (R001), un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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