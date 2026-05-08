A partire da giugno, l’Italia assumerà la guida del Comitato delle Nazioni Unite dedicato agli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, noto come COPUOS, per il biennio 2026-2027. Questa nomina rappresenta un passaggio importante nel settore spaziale, coinvolgendo il paese in un ruolo di leadership a livello internazionale. La presidenza durerà due anni e coinvolgerà le attività del comitato che si occupa di regolamentare e promuovere l’utilizzo dello spazio in modo pacifico.

Da giugno l’Italia guiderà il Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS) per il biennio 2026-27. L’annuncio è arrivato a New York durante l’evento “From Orbit to Impact”, con l’intervento dell’ambasciatore Gianluca Greco, vice rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite. La presidenza porta Roma al centro del confronto multilaterale sulle attività spaziali civili. Greco ha riassunto l’impostazione italiana in tre parole. “Affrontiamo questa responsabilità con un forte senso del dovere, apertura e ambizione”. Il dovere rimanda al ruolo del Comitato come sede di riferimento per la cooperazione internazionale.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da giugno l’Italia alla guida del Comitato Onu per lo spazio

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