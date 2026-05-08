Da Empoli a Torino la casa editrice Ibiskos al Salone internazionale del libro

Dal 8 maggio 2026, una casa editrice con sede tra Empoli e Torino partecipa al Salone internazionale del libro. La presenza della casa editrice si inserisce in una manifestazione che raccoglie editori e autori provenienti da diverse regioni. La partecipazione si svolge nel contesto di una fiera dedicata alla promozione della cultura e della letteratura, con incontri, presentazioni e scambi tra professionisti del settore.

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Empoli, 8 maggio 2026 – C’è una speciale strada di carta, tutta da scoprire, da percorrere e ovviamente da leggere, che porta da Empoli a Torino. L'amore per i libri che da sempre caratterizza la casa editrice empolese Ibiskos Ulivieri, fondata e diretta da Alessandra Ulivieri, approda al Salone internazionale del libro di Torino, che si svolge dal 14 al 18 maggio. La casa editrice toscana partecipa storicamente all’evento torinese promuovendo autori emergenti e noti di narrativa, poesia e saggistica. Lo farà anche quest’anno. Gli autori Ibiskos si presentano domenica 17 maggio alle ore 15 nello stand della Regione Toscana. Interverranno Nicola Baronti, Annamaria Buroni, Luca Paoli, Tamara Morelli, Franca Bellucci, Angelo Balestri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Empoli a Torino, la casa editrice Ibiskos al Salone internazionale del libro Notizie correlate Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Eris Edizioni al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Eris Edizioni torna al Salone Internazione del Libro di Torino 2026, con diversi titoli in anteprima, ospiti in dedica ed eventi sia in fiera che in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Under 17 Serie A e B, il Bologna elimina il Torino campione in carica: 2-1 a Crespellano; Scontri a Torino durante il corteo del Primo maggio, coinvolti nei tafferugli anche poliziotti di Bologna; Dimarco da record: 18 assist contro il Torino; Road to Zero - Finale Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Empoli, salvezza raggiunta dal Torino: scatta il rinnovo di AnjorinTino Anjorin è a tutti gli effetti un calciatore del Torino. Si sono finalmente incastrati i tasselli necessari per far scattare l'obbligo. tuttob.com Anjorin, stagione complicata ma scatta il riscatto del Torino: all'Empoli 4.5 milioniIl Torino da ieri sera è ufficialmente salvo. Missione portata a termine da Roberto D'Aversa chiamato dalla 27esima giornata per sostituire. tuttomercatoweb.com A Empoli con i Giovani Democratici. Pienone alla presentazione di Flotilla! E soprattutto ho rivisto dopo un po’ di tempo Saverio Tommasi e Paolo Romano, i miei compagni di viaggio. Prima di arrivare in Toscana tappa al convegno organizzato dalla Fondazio - facebook.com facebook Oggi alla Sapienza con la Fondazione di Vittorio per il convegno su Ingrao e Trentin e alle 21 a Empoli per presentare Flotilla. x.com