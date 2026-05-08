Dopo il referendum sulla giustizia, diversi conduttori televisivi di area di centrosinistra hanno iniziato a criticare il governo Meloni in numerose trasmissioni. Tra loro, alcuni sono intervenuti con toni duri, portando avanti attacchi e discussioni sul tema. Le discussioni sono state ripetute in varie trasmissioni, con interventi continui e commenti spesso critici nei confronti dell’esecutivo.

Addio freni inibitori. Autocontrollo, questo sconosciuto. Ora che la meta si avvicina e in fondo al rettilineo s’intravede lo striscione del traguardo, vale tutto. La meta è la vittoria del campo largo alle prossime elezioni. O, detto in altro modo, la detronizzazione di Giorgia Meloni; e non si sa per che cosa si goda maggiormente. I sondaggi hanno già certificato il sorpasso sul centrodestra, con e senza Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci. Nel circo dei talk show è tutto un fregarsi di mani, un darsi di gomito, un ammiccare al successo imminente. Non è una consapevolezza teorizzata. Sembra più una tendenza, una corruzione di abitudini.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da Crozza a Gruber, i pifferai rossi si sono scatenati dopo il referendum

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