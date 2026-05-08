Nella notte di basket, i Detroit Pistons hanno battuto i Cleveland Cavaliers, con Cunningham che ha avuto un ruolo decisivo. I Los Angeles Lakers hanno perso contro i Thunder, anche se hanno migliorato la performance rispetto alla prima partita. I Cavaliers, invece, sono stati sconfitti in casa dai Pistons, mentre i Lakers hanno cercato di reagire senza però riuscire a conquistare la vittoria.

I Pistons continuano a viaggiare a vele spiegate nelle semifinali di conference dei playoff e vincono anche gara-2 contro i Cavaliers. I Lakers fanno progressi rispetto a gara-1 ma poco importa contro questi Thunder, Oklahoma City alla fine va a vincere in scioltezza, mantenendo così la propria imbattibilità in questa postseason. I Pistons sembrano avere trovato il ritmo giusto e con un’altra prova molto solida vincono la loro quinta partita consecutiva in questa postseason, prendendo il controllo della serie con i Cavs. Dopo essersi trovata con le spalle al muro, sotto 1-3 contro Orlando, la squadra di coach Bickerstaff si è rimessa a giocare la sua pallacanestro, a difendere con disciplina e aggressività e adesso viaggia spedita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cunningham trascina Detroit, Cavs ko. Reaves non basta ai Lakers, i Thunder volano sul 2-0

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