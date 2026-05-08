Cucciolo di cerbiatto si rifugia nel dehor di un ristorante

Nella serata di giovedì 7 maggio, un piccolo cerbiatto è stato avvistato nel dehors di un ristorante in via Bagnolo di Sopra a Montemurlo. Il cucciolo si trovava rannicchiato tra i tavoli e le sedie del locale, attirando l’attenzione di passanti e clienti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prendersi cura dell’animale e valutare le misure da adottare. La scena ha suscitato stupore tra chi si trovava in zona.

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Montemurlo (Prato), 8 maggio 2026 – Una scena insolita e tenera ha attirato l’attenzione nella serata di giovedì 7 maggio in via Bagnolo di Sopra a Montemurlo, quando un piccolo cerbiatto è stato trovato rannicchiato nel dehors del ristorante "New Origins PSG". Dopo una segnalazione, la polizia locale di Montemurlo è intervenuta per mettere in salvo il cucciolo. L’intervento della polizia. Per prima cosa il comando di polizia si è messo subito in contatto con il servizio di recupero degli animali selvatici e con il veterinario dell’Usl, ricevendo indicazioni precise sulla gestione del delicato caso. Secondo gli esperti, la madre potrebbe aver lasciato il cucciolo nello spazio davanti al ristorante – forse perché ferita – con l’intenzione di tornare a nutrirlo e, appena possibile, portarlo via.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cucciolo di cerbiatto si rifugia nel dehor di un ristorante Notizie correlate Dehor cade al ristorante, passante travolta e ferita in modo graveLerici, 23 marzo 2026 – Tetti scoperchiati, alberi crollati, strutture pubbliche e private danneggiate, feriti. Il gigante nucleare americano si rifugia nel porto di SpalatoLa Uss Gerald Ford ha subito un incendio (innescato, pare, da un'asciugatrice), dei malfunzionamenti e delle proteste in Grecia, dov'era stazionata.