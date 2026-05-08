Crystal Palace – Shakhtar Donetsk 2-1 5-2 complessivo | resoconto risultato e gol mentre gli Eagles raggiungono la finale di Conference League

Il Crystal Palace ha battuto lo Shakhtar Donetsk 2-1 nella semifinale di Conference League, con un punteggio complessivo di 5-2. La squadra di casa ha segnato due gol, mentre gli ospiti hanno trovato il gol della bandiera. Con questa vittoria, il club raggiunge la sua prima finale europea nella storia. L'incontro si è disputato allo stadio Selhurst Park, davanti a un pubblico presente per l'occasione.

2026-05-07 23:09:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Crystal Palace ha fatto la storia al Selhurst Park, battendo lo Shakhtar Donetsk 2-1 stasera e 5-2 complessivo e conquistando il posto nella prima finale europea di sempre. La squadra di Oliver Glasner affronterà ora il Rayo Vallecano a Lipsia nella finale di UEFA Conference League. L’atmosfera nel sud di Londra dà il tono e il Palace pensa di avere una svolta in anticipo dopo 10 minuti quando Yeremy Pino si lancia su un rimessa laterale di Jean-Philippe Mateta e finisce nettamente oltre il portiere. Tuttavia, il VAR ha stabilito un leggero fuorigioco per lo spagnolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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