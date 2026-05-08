Crystal Palace-Shakhtar 2-1 highlights | Sarr regala la finale alle Eagles

Il Crystal Palace si è qualificato per la finale di Conference League dopo aver battuto lo Shakhtar con un risultato di 2-1 nella gara di ritorno giocata in casa. Il match è stato deciso da un gol di Sarr, mentre lo Shakhtar ha trovato il pareggio con Eguinaldo, dopo che il Crystal Palace aveva aperto le marcature con un autogol di Pedro Henrique.

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