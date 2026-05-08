Crystal Palace-Shakhtar 2-1 highlights | Sarr regala la finale alle Eagles
Il Crystal Palace si è qualificato per la finale di Conference League dopo aver battuto lo Shakhtar con un risultato di 2-1 nella gara di ritorno giocata in casa. Il match è stato deciso da un gol di Sarr, mentre lo Shakhtar ha trovato il pareggio con Eguinaldo, dopo che il Crystal Palace aveva aperto le marcature con un autogol di Pedro Henrique.
Il Crystal Palace vola in finale di Conference League grazie alla vittoria per 2-1 nel ritorno giocato in casa contro lo Shakhtar, che resta in partita grazie alla rete del pareggio di Eguinaldo dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con l'autogol di Pedro Henrique. Nel secondo tempo ci pensa Sarr a chiudere i conti. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Panoramica sull’argomento
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