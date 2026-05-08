Croce Rossa celebra la sua giornata e 160 anni di storia

L’8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ricorrenza che ricorda la nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa. La giornata segna anche i 160 anni di attività di questa organizzazione, nata con l’obiettivo di fornire assistenza a chi si trova in situazioni di emergenza. La ricorrenza viene celebrata con eventi e iniziative in vari paesi.

L’8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ricorrenza che ricorda la nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa e promotore di un’idea semplice ma rivoluzionaria: aiutare chiunque si trovi in difficoltà.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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