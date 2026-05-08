L’attore Cristiano Caccamo ha chiarito in un podcast che non ci sono stati mai rapporti sentimentali con Chiara Ferragni. Lo ha ribadito a circa un anno di distanza da voci di gossip che avevano alimentato speculazioni sulla loro possibile relazione. Le sue dichiarazioni sono state rese note attraverso una conversazione pubblica, senza particolari dettagli aggiuntivi.

Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni non sono mai stati insieme: è l'attore a fare chiarezza ad un podcast, a distanza di un anno Un anno fa è circolata l’indiscrezione secondo cuiCristiano Caccamo e Chiara Ferragni avevano avuto un flirt.Pare che i due si siano visti a Roma, quando l’influencer è stata nella capitale per un lavoro. Adesso, ad un anno preciso di distanza, l’attore ha deciso di tornare su questa notizia smentendo il gossip. Infatti ha precisato che si sono visti solamente due volte e che non c’è stata alcuna liaison. Anche Ferragni aveva smentito, qualche giorno dopo, la voce, attraverso una story sui social. La storia tra Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni si sarebbe sviluppata dopo la prima rottura con Giovanni Tronchetti Provera.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cristiano Caccamo torna sul gossip su Chiara Ferragni

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