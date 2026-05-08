La crisi della Goldoni Keestrack di Migliarina continua a prolungarsi, coinvolgendo ancora oggi l'azienda e i suoi 97 dipendenti. Dopo varie trattative, i rappresentanti dei turchi hanno deciso di prorogare l'offerta di acquisto, lasciando ancora in sospeso il futuro della storica azienda, nota per la produzione di macchine e trattori per l'agricoltura. La situazione resta incerta, con nessuna novità ufficiale in merito a una possibile soluzione definitiva.

Una storia – purtroppo – che pare ancora ‘infinita’ quella della Goldoni Keestrack di Migliarina, marchio storico di macchine e trattori per l’agricoltura, e dei suoi 97 dipendenti. L’offerta, l’unica, del gruppo turco Asko Holding, è stata prorogata. La scadenza era infatti stata fissata allo scadere di aprile, ma ora è slittata a fine maggio. Dopo che il bando di asta, aperto dal Tribunale di Modena, è andato deserto, l’auspicio di tutte le parti coinvolte, è che entro la fine di maggio di riesca a raggiungere quell’accordo tra sindacati e Asko, cui l’offerta del gruppo è vincolata. "Continuiamo con massima determinazione a portare avanti la trattativa – affermano i sindacalisti della Fiom Cisl, Leo Puca e Manuele Pelatti -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Goldoni, i turchi prorogano l’offerta

Notizie correlate

Bernardo Silva Juve, il Galatasaray in pole position? I turchi preparano una offerta faraonica. I dettaglidi Francesco SpagnoloBernardo Silva Juve, il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta di 50 milioni di euro per il calciatore.

Koopmeiners Galatasaray, i turchi ora possono fare sul serio! La Juve attende l’offerta: cosa potrebbe succederedi Luca FiorettiKoopmeiners Galatasaray, la dirigenza valuta la cessione del centrocampista olandese che piace in Turchia.