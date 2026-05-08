Cremonese vs Pisa trentaseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si gioca la partita tra Cremonese e Pisa, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 20252026. La Cremonese, ancora in corsa per mantenere la categoria, affronta il Pisa, che è già retrocesso e non ha più possibilità di qualificarsi per le competizioni europee. La sfida si svolge allo stadio locale, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. La partita sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme televisive e online.

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Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I grigiorossi credono ancora nella salvezza, ma servono i tre punti contro i toscani già retrocessi. Cremonese vs Pisa si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Zini CREMONESE VS PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi non si sono ancora rassegnati e credono nella salvezza. La stagione era iniziata molto bene, poi, improvvisamente, una crisi di risultati li ha fatti scivolare in basso. Per la squadra di Giampaolo questa sarà l’ultima chance per tentare di salvarsi, guardando sempre al Lecce, avanti di quattro punti. I toscani sono matematicamente retrocessi, segnale di una stagione disgraziata.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Pisa, trentaseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Monza-Modena, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Avellino-Bari, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cremonese-Pisa, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Fantacalcio, le probabili formazioni della 36ª giornata di Serie A 2025/26; Serie C Girone A Giornata 25 : Risultati, Marcatori, Classifica -. Cremonese-Pisa: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Cremonese-Pisa in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 36^ giornata di Serie A. fantacalcio.it La sfida contro la Cremonese. Due crisi che corrono parallelePisa e Cremonese, così distanti in classifica eppure così vicini nell’andamento del campionato e in quella – fastidiosa – sensazione attuale di inadeguatezza e impreparazione nei confronti di un ... lanazione.it Brutte notizie per la Cremonese e per i fantallenatori Stagione finita per Baschirotto - facebook.com facebook Bonazzoli: “Con Beccalossi ci sentivamo spesso dopo qualche mio bel gol. Mi diceva che, da giovane, gli ricordavo il suo modo di fare“ L’attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli ricorda Evaristo Beccalossi #sportitalia x.com